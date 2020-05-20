Akif Beki: Resmi sloganları yerli ve milli, gayriresmi görüşleri de Batı hayranı

AK Partili gençlerin yarısı, yani ikisinden biri yurtdışında yaşamak istiyor. Buradaki hayatından memnun değil, gelecek görmüyor, fırsat bulsa kaçacak.

Suudi Arabistan mı, İsviçre mi peki? İki katı maaşla Arabistan’da yaşayacağına, yarısına İsviçre’yi tercih ediyor çoğu. Oran yüzde 60’ların üstünde.

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Torpilsiz yükselemeyeceğine inananların oranı yüzde 70’lere çıkıyor. Sosyal medyada özgürce konuşabildiğini söyleyenler ise yüzde 30’larda.

Yani resmi sloganları alabildiğine yerli ve milli. Fakat gayriresmi görüşleri de bir o kadar Batı hayranı. Gözleri, ilk fırsatta kapağı Batı’ya atmakta.

Akif Beki’nin yazısı