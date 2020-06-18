Akif Beki: Resmen kapatılmamış bir partiyi fiilen kapatmak, medyaya mı düşer?

Resmen kapatılmamış bir partiyi fiilen kapatmak, medyaya mı düşer?

Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bu yıl HDP’ye 50 milyon Hazine yardımı yapılacak. Kanun emri.

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YSK, demokratik yarışa katılmasında bir sakınca görmüyor. “Seçebilirsin, hakkındır, istersen oyunu verebilirsin” deniyor. Seçmenin önüne meşru seçenek olarak konuyor.

YSK onayıyla sandıkta vatandaşa sunuluyor ama ekrandan izleyiciye sunulamıyor. Öyle mi?

Seçime sokuluyor, Meclis’e sokuluyor ama ekrana sokulamıyor, yanından bile geçirilemiyor.

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Serbestlik ortamında nefes dahi alamazdı terör.

Acı tecrübelerle, bedel ödeyerek öğrenmişti Türkiye. Şimdi niye bu geri gidiş?

Varlığı terörle mücadeleye aykırı görülmüyor ama HDP, terörle mücadeleye destek adına ekrana çıkarılmıyor.

Devlet legal parti olarak tanıyacak ama medya, yasal parti değilmiş, hatta yokmuş gibi davranacak.

Ne değişti?

Akif Beki’nin yazısı