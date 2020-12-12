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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Reformlarda ‘gelsen de bir gelmesen de’ eşiğine yaklaşıyoruz

Reform treni böyle oyalanır, gecikir, ileri geri takılmaya devam ederse Osman Yüksel Serdengeçti’nin şiirindeki gibi anlamsızlaşacak. “Gelsen de bir gelmesen de” eşiğine yaklaşıyoruz.

Fazla naz aşık usandırır.

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Gerçi türkülerde kulağa hoş gelebilir:

“Ey sevdiğim sana şikayetim var/Ne sevdiğin belli ne sevmediğin/Hayınsın oy oy, zalımsın oy oy…Eski Günler hayalimden gitmiyor/Dün dediğin bugünkünü tutmuyor oy oy…”

Ya da şu sözler:

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“Gözüm yolda gönlüm darda/Ya kendin gel ya da haber yolla/Duyarım yazmışsın iki satır mektup/Vermişsin trene halimi unutup/Kara tren gecikir belki hiç gelmez/Dağlarda salınır da derdimi bilmez/Dumanın savurur halimi görmez…”

Fakat bizim siyasetteki kadar gelgitle zikzak; en deli dolu, en tutarsız, en alacalı aşklarda bile çekilmez.

Akif Beki’nin yazısı

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Koca: Ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı çalışmalarında Türkiye’nin ‘birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını seferber etmiş durumda olduğunu’ ifade etti ve “Bugün ülkemizde Covid-19’a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde ‘inaktif’, ‘mRNA’, ‘vektör’ ve ‘virüse benzer parçacık’ aşıları bulunuyor” dedi.