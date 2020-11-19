Akif Beki: Reforma dönülmesi her şeye rağmen sevindirici değil mi?

Para suyunu çekince ve küresel siyasette değişimler olunca reforma dönülmesi üzücü.

Finanse edecek paramız kalsa haksızlıkları, baskıları, antidemokratik uygulamaları sürdürecektik demek ki. Burası kahredici.

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Ama reforma dönülmesi her şeye rağmen sevindirici değil mi?

Küresel baronlara boyun eğdik, emperyalizme diz çöktük, din vatan düşmanlarına teslim olduk, bizi ıhtırdılar mı diyeceğiz şimdi?

Hayır, ülkeye asıl kötülüğü bu kafa yaptı. Sayesinde bu haldeyiz zaten.

Aksine, reform sözlerinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etmeliyiz.

Akif Beki’nin yazısı