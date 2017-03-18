Akif Beki: Putin’le Trump’ı da mı haşlayalım, onlara da mı dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim?

Çocuk cezalandırır gibi, paket paket yaptırım uyguluyor hükümet. Ağzına geleni ardına koymuyor. Bin pişman ediyor kendini bilmezleri.

Ama CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu kesmiyor adımlar.

Ağzımıza geleni ardımıza koyduk mu, daha ne yapacaktı Türkiye?

Foyalarını çıkardık meydana, “Türkiye’den kaçan teröristlerin sığınağı Hollanda” dedik. Aynısını Almanya için de söyledik, bütün AB için de tekrarladık.

E şimdi AB, aşırı sağın popülist rüzgârıyla içe kapanıyor diye… Biz de ters rüzgârla kapımızı AB’ye kapayıp Rusya’ya mı açılalım, hepten Putin’in eline mi kalalım?

Makyajlarını döktük, façalarını çizip bozduk Merkel ile Rutte’nin.

PYD ofisine kucak açtılar, PKK’yı terörist saymadılar, armalarını kollarına taktılar eyvallah da… Ne yapalım yani, Putin’le Trump’ı da mı haşlayalım, onlara da mı dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim?

‘Küffar tek millettir, hepsi Haçlı bunların’ mı diyelim, din savaşı mı çıkaralım, ne bekliyor sahi?

Akif Beki’nin yazısı