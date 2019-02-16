Akif Beki: Polisten rahatsız olma hakkı

Cumartesi sabahı saat 11 sularıydı. Ana arter değildi. Hız yapmanın, yol şartları nedeniyle imkansız olduğu bir noktaydı. Ve 4-5 araçlık kalabalık bir trafik ekibi, hiç beklemedikleri bir noktada tedbirsiz yakaladıkları sürücülere ceza kesmeye yetişemiyordu.

Makbuz doldurmakla meşgul memurun başında beklerken uygulamanın biçimini rahatsız edici bulduğumu, yadırgadığımı söyledim. Ama bağırıp çağırmadan, kabalaşmadan, nezaketi elden bırakmadan. Yan tarafımızda kulak misafiri olan gençten bir başka memur, lafa karışıp ne dese beğenirsiniz. “Polisten rahatsız oluyorsanız gidin başka yerde yaşayın” diye yekten çıkışmasın mı!

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Akif Beki’nin yazısı