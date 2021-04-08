Akif Beki: Perinçek’e katlanmaya değecek şeyi Kanal İstanbul bağlantısında arayanlar yok değil

Perinçek’in niye kıymete bindiği, Çin’i kızdırma riskinin neden göze alınamadığı, Uygurlara zulmün ne uğruna kınanıp protesto edilemediği nasıl bilinmiyorsa…Kanal İstanbul’un gözden çıkarılamamasının sebeb-i hikmeti de öyle bilinmiyor.

Anlaşılmaz bir inadına yapma tutturması…

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Görünen, gösterilen siyasi ve ekonomik sebepler, bu inatlaşmayı açıklamıyor.

‘İlk üç sırrın bu dördüncüsüyle bir bağının olmadığı ne malum’ derseniz, beşinci sırra da ulaşırsınız.

Perinçek’e katlanmaya, Çin’in küstahlığını sineye çekmeye, Uygur duyarlılığını feda etmeye değecek şeyi Kanal İstanbul bağlantısında arayanlar yok değil.

Akif Beki’nin yazısı