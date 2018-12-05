Akif Beki: ‘Paris yanarken Fransız gazeteleri tek satır bile yazmadı’ uydurmacaları

Bakıyorsunuz, G20 Zirvesi’nde Hamburg alev alev yanıyor. Ama benzemez gruplar sokakları ateşe verirken, tek merkezden yönlendirilen gösteriler diye yaklaşan yok.

Alman hükümeti, dışarıdan gelen bindirilmiş kıtalara rağmen, bizim medyadan daha anlayışlı ve makul.

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Demokratik hakkını kullananan göstericileri, gösterileri sabote ederek çalan korsanlardan ayırabiliyorlar.

Hele bir de “Hamburg’u Kraliçe’nin adamları yaktı, İngiliz oyununu gör Şansölye, Türkiye ile Almanya’yı hedef alan düşman aynı” zırvaları var ki… Bizimkiler savuruyor, Almanlar gülüyor.

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Geçen yıl günlerce “Hamburg yanıyor” başlıkları atıp sokak ateşinde içlerini ısıtanlar, şimdi de teselliyi “Paris yanıyor” başlıklarında aramasın mı!…

Öfkeli kalabalıklar, gayrimemnun tabakalar hak aramak için sokağa ilk kez çıkıyor sanki Amerika’da, Avrupa’da.

Varsa yoksa, dış parmak tezlerini doğru çıkarma çabası…

Varsa yoksa, kendi hatalı pratiklerini başkalarının hatalı pratikleriyle meşrulaştırma fırsatçılığı, onun yanlışı seninkini doğru yaparmış gibi…

Varsa yoksa asılsız teraneler, ‘Paris yanarken Fransız gazeteleri tek satır bile yazmadı’ uydurmacaları…

Akif Beki’nin yazısı