Akif Beki: Özeleştiri de değil, itirafçılığa zorluyorlar

Ağzıyla kuş tutsa oy vermeyecekler, oylarını alabilmeleri için Davutoğlu ve Babacan’dan ısrarla özeleştiri bekliyor.

Özeleştiri de değil, itirafçılığa zorluyorlar aslında. “Çok pişmanım” dedirtmek, AK Parti geçmişlerinden utandıklarını, tövbekar olduklarını duymak istiyorlar.

Reklam

Ne diyelim, ilginç bir siyasi haz ve tatmin arayışı.

Yalnız, psikolojik boyutlarının yanında muhakeme sorunları da barındıran bir beklenti.

Bugünkü AK Parti, eski AK Parti’ye karşı. Gün geçmiyor ki kendi geçmişiyle kavga etmesin…

Reklam

Davutoğlu ve Babacan da eski AK Parti’yi doğru, yenisini yanlış buluyorlar. Düzeltme imkanı kalmadı diye de ayrıldılar.

Dünkü AK Parti’yi desteklerken bugünküne karşı çıkanlar, geçmişlerini niye topyekün reddetsin bu durumda!

Akif Beki’nin yazısı