Akif Beki: Önünü arkasını hesap etmeyen trol aklı, hurra kavgaya dalar da bozguna uğramaz mı!

Selahattin Demirtaş’ın Devran’ı, okuma tiyatrosuna uyarlanıp sahnelenmiş. Gösterimini de Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu; Başak Demirtaş, Kadir İnanır ve Sırrı Süreyya Önder’le birlikte en önden izlemiş.

Dört koldan başladı saldırı. Zehir hafiyeler, İBB Kültür A.Ş. raflarına kadar kovaladı izini. Nasıl satılırmış orada! Önünü arkasını hesap etmeyen trol aklı, hurra kavgaya dalar da bozguna uğramaz mı! Mukadder sonla yine gafil avlandılar.

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Devran’a hangi Kültür Bakanlığı’nın bandrol verdiğini, Kültür A.Ş. rafları ve PTT sitesine AK Parti döneminde nasıl girdiğini sormazlar sanmanın düşüncesizliği, elde patladı. Yanı sıra üstüne gidilen Sakine Cansız’ın kitabının AK Parti dönemi Kültür A.Ş. sitesiyle TBMM kütüphanesinde ne aradığı soruları sorulur sorulmaz bir çuvallama daha!

Akif Beki’nin yazısı