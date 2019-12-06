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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Olçok’un üç evladının annesinden bu kadar saygıyı esirgeyenler terör estiriyor

Davutoğlu’nun kuracağı partiden siyasete girecekmiş, hatta kurucular arasında yer alacakmış. Vay sen misin!…

Rahmetli Erol Olçok’un ahbabı ve bir aile dostları olarak fikrimi sorsaydı, ‘girme’ derdim. Yorarlar, üzerler diye siyasetten uzak durmasını tavsiye ederdim.

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Dinler miydi bilmem. Son dönemlerde attığı tivitler, rijit çıkışları pek dinlemeyeceğini gösteriyor. O eşiği sanki geçti.

Muhtemelen, uyarıma rağmen gözü kapalı siyasete atılırdı. Ama sormadı da zaten…

Fakat güya şehit Erol Olçok’un hatırasına saygı, emanetine sahiplenme adına, ona hayat arkadaşlığı yapmış, üç evladının annesinden bu kadar saygıyı esirgeyenler terör estiriyor.

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Akif Beki’nin yazısı

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