Akif Beki: O soruları kopya çekmeden, yardım almadan ezbere bilmeyecek ne vardı Allah aşkına!

Küçükkaya’nın İmamoğlu’yla gizlice ders çalışıp paslaştıkları iddiasını pompalıyor gazete ve TV’ler.

İmamoğlu’nun soruları bildiği için iyi hazırlandığını ve bu yüzden çuvallamadığını tersinden kabul etmiş olmuyorlar mı?

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Çalışmadığı yerden soru çıkmış da terse yatırılmış, altından kalkmakta zorlanmış gibi göstererek, Yıldırım’ın tartışmaya iyi hazırlanmadığı izlenimi de vermiyorlar mı?

O soruları kopya çekmeden, yardım almadan ezbere bilmeyecek ne vardı Allah aşkına!

Hepsi kamuoyunda yüksek sesle konuşulan konulara hazırlıksız yakalanmış, gafil avlanarak tongaya düşürülmüş görünmek, doğru bir imaj mı? Yıldırım’ın performansını ketenpereye getirilmiş olmasına bağlamak, iyilik mi kötülük mü şimdi?

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İstediği verimi alan taraf, suçu hakeme yıkmaz. Yenilmeyen, yenilgiye niye mazeret arasın, günah keçisine neden ihtiyaç duysun ki?

Akif Beki’nin yazısı