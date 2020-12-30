Akif Beki: O reform illa ki buraya gelir, yazın bir kenara

Reform bekleyenler yeni yıla moralsiz giriyor.

Nedeni, doların ateşinin reformsuz da düşmesi.

Reklam

Dolar kuru 30 kuruş gevşedi, yurt dışından para girişi başladı. Yağmasa, akmasa da damlıyor.

‘Demek ki reformsuz da oluyor’ denmesi bundan.

(…)Geldi yüksek faiz, geldi dolar diye gitmedi, gitmez reform.

Reklam

“Geldi kafiye gitti Safiye” kolaylığıyla açıklanamayacak bir açmazda Türkiye.

İktidar sağa sola yalpa vurabilir, bir ileri iki geri mehteran gelgitleri yaşanabilir, AB’ye karşı kuyruğu dik tutmak için AİHM’e kafa tutulabilir…

Ama o reform illa ki buraya gelir, yazın bir kenara.

Akif Beki’nin yazısı