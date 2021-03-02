Akif Beki: O fotoğraf, millet ittifakını parçalayıp dağıtma siyasetini marjinalleştirdi

Millet İttifakı dağılmadıkça İstanbul ve Ankara seçim yenilgilerinin tekrarını önlemek, iktidar için imkansız. Ve HDP’ye karşı yürütülen kampanya bundan bağımsız değil.

İktidar, CHP ile İYİ Parti’yi ters düşürüp ittifaktan ayırmak için aralarına HDP fitnesi sokmayı deniyor.

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Yoksa Erbakan’ı anma programına CHP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerinin yanı sıra İYİ Parti’nin de üst düzeyde katılmasına niye kızsın, bozulsunlar?

Saadet Partisinin davetindeki siyasi partilerin aile fotoğrafına bakan herkes görüyor. Millet İttifakını çatlatma, CHP ile HDP’ye indirgeyerek marjinalleştirme planı tutmuyor.

AK Parti’nin de temsil edildiği o fotoğraf, bilakis Millet İttifakını parçalayıp dağıtma siyasetini marjinalleştirdi.

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Sözüm sinsi lobilere! Herkes her şeyi bilmiyormuş gibi gösterip iktidarı boşuna yanıltmasınlar. HDP’nin suçu, kabak gibi meydanda.

Akif Beki’nin yazısı