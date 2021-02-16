Akif Beki: O dilden CHP ne hayır gördü ki AK Parti görsün?

2008’de, Güngören’deki hunhar saldırıdan sonra böyle sert bir tartışma yaşanmıştı. Z kusağına anlatırsınız.

Başbakan Erdoğan “Kim olduğu önemli değil, kim olursa olsun, terör terördür” dedi diye, CHP lideri Baykal ortalığı şöyle ayağa kaldırmıştı:

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“Tamam da bu hangi terör. Karşımızdakinin adını koymaktan kaçınamayız. ‘Terörün propagandasını yapar duruma düşmeyelim, o nedenle bunu kimlerin yaptığını söylemeyelim.’ Böyle bir şey olabilir mi? Propagandası için değil, lanetlemek için adını koymak lazım. Yoksa siz bunu yapanların lanetlenmesini mi istemiyorsunuz?…”

Kadere bakın ki bugün bu tepki, iktidardan CHP’ye yöneltiliyor. “Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyorum” dedi diye, Kılıçdaroğlu’na edilmedik laf bırakılmıyor.

Sadece Bay Kemal mi? Adlı adınca lanetleyen Akşener, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu da aynı suçlamaya uğramaktan kurtulamıyor.

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Ortaklıkları bozulmasın diye, küstürmemek için PKK’nın adını anmıyorlarmış güya…

(…)O dilden CHP ne hayır gördü ki AK Parti görsün?

Akif Beki’nin yazısı