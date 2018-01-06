Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Niye başkalarına suç olmadı da bula bula CHP’li Başkan’a suç oldu…

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Duydunuz mu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılma gerekçeleri arasında neler var?

‘Belediyeye iş yapanların zorunlu bağışa tabi tutulması’yla ilgili bir soruşturma da gerekçe gösteriliyor.

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Diğerleri gibi henüz soruşturulan bir iddia, yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

Fakat kim derdi ki, zorunlu bağışın iddiası bile, halkın yüzde 76’sının oyuyla seçilmiş bir başkanın idari kararla görevden el çektirilmesine yetecek…

Hiç umar mıydınız ki lafı bile sandıkla gelmiş bir başkanın sandıksız gitmesine sebep gösterilecek…

Kamudan iş alan müteahhidi, taşeronu bağış yapmaya zorlamak; ne yaptırırsan yaptır, fücceten götüren ağır bir suçmuş, duyan duymayan kalmasın.

Yalnız, bağış yaptırmayan neredeyse belediye, bakanlık, devlet dairesi yok. Niye başkalarına suç olmadı da bula bula CHP’li Başkan’a suç oldu…

Akif Beki’nin yazısı

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