Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Netflix’ten aynı dürüstlüğü istemek çok mu?

Bakmayın, Türkiye’de yasaklarla mücadeleyi temsil ediyor görünmesine. Bizdeki baskı ortamı, siyasi çarpıklıklar ve bunalmışlığın ürettiği bir yanılsama.

‘Ticari yaklaşmıyor, önceliği sansürle savaşmak, adeta bir hayır kurumu, özgürlükten taviz vermez, kazancını yakar yine de burnundan kıl aldırmaz’ zannedilmeyi sevdi buradaki yönetimi.

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Ama dünyadaki tutumu farklı. Doğru bilinmek istiyor, tavizlerini gizlemiyor da.

Netflix, Almanya’dan Singapur ve Arabistan’a kadar, dünyada sansür taleplerine uyum gösteriyor.

Son 5 yılda devletlerin ricasıyla, ‘sakıncalı’ bulunan hangi içerikleri kaldırdığını saklamadı. Yasaklı listesini düzenli güncelleme sözü de var.

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Bu yıl açıkladıkları sansür listesinde, Almanya’dan bile var ama Türkiye’den bir içerik yoktu.

Aynı dürüstlüğü istemek çok mu, Türkiye izleyicisinden niye esirgeniyor?

Akif Beki’nin yazısı

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