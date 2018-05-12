Akif Beki: Nedir bu ‘Şeriat dede’ lafı

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Saadet adayı Karamollaoğlu’na yapılan hiçhir tezahürat, durumu bunun kadar iyi özetleyemezdi.

Ne ‘Hacı Che’ yakıştırmaları, ne ‘Takkeli Guevara’ ne ‘Takunyalı tespihli Comandante’ türü lakaplar, ne şu ne bu…

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‘Şeriat dede’ benzetmesindeki kavgalı sembollere barış çubuğu uzatma başarısına, anlatılmak istenen karmaşık duyguları ifade gücüne ve barındırdığı çapraşık samimiyete hiçbiri yaklaşamaz.

Karşı tribünden yükselen daha sempatik bir tezahürat hatırlamıyorum.

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İki kelimeye, nereden nereye geldiğimize dair bir dünya şeyi sıkıştırıyor. Sayfalar dolusu siyasi analiz, duygusunu da geçirerek bundan daha kısa ve öz anlatılamazdı.

Akif Beki’nin yazısı