Akif Beki: Neden sadece bizim bekamıza tehdit?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değil, Merkel de Yeni Zelanda’daki teröristlerin ölüm listesindeydi. Hem de listebaşı…

Fakat Merkel ırkçı terör saldırısıyla canından edilen kurbanların önüne geçmediği gibi…Erdoğan’la Yeni Zelanda Başbakanı’ndan rol de çalmadı.

Reklam

‘Cami cemaatini öldürdüler ama asıl hedef bendim, Almanya mağdur oldu, Çanakkale’de Osmanlı ordusuyla birlikte ve ikinci dünya savaşında Nazilerle ecdatlarını perişan ettiğimiz için Anzaklar geçmişin intikamını alıyorlar, şehirlerimiz tehdit altında, bekamız tehlikede’ diyerek katliamdan yararlanmaya kalkışmadı.

Akif Beki’nin yazısı