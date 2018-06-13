Akif Beki: Ne Kandil dağını bu ilk havadan dövüşümüz, ne jetlerimiz bugüne dek az uçtu üstünden

“Kandil’e harekat başladı” coşkusu veren de vardı, Erdoğan’ın ağzından “Kandil’i vurduk” demekle yetinen de, Bakan Çavuşoğlu’ndan alıntıyla “Kandil’i dümdüz edeceğiz” diye gürleyen de…

20 savaş jetiyle hava harekatı düzenlenmiş, 14 hedef yerle bir edilmiş.

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16 yıllık AK Parti iktidarında emsalsiz, görülmemiş bir şey değil.

Ne Kandil dağını bu ilk havadan dövüşümüz, ne jetlerimiz bugüne dek az uçtu üstünden, ne de ilk kez ağır bombardımana tutuyoruz…

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Ha, gazete manşetlerinin ilk köpürtmesi de değil bu. Ne zaman bir sınır ötesi harekata girişsek, medyada büyütülür.

Fakat bu sefer yaşanan bir ilk var. İlk kez “Ya oya faydası olmazsa” diye tasalanan da görülüyor sokakta, “Ya iktidara oy kazandırırsa” diye hayıflanana da rastlanıyor.

Manşetlerden şarapnel gibi yağdırılan iri puntolar, harekatı göze sokmakla kalmıyor, göze batırmayı da başarıyor ilk kez.

Terörle mücadele operasyonu, bu sefer sadece bir terörle mücadele operasyonu olarak algılanmıyor.

Seçim meydanlarına taşınıp miting kalabalıkları önünde anons edilince işin içine oy hesapları da giriyor kaçınılmaz olarak.

Akif Beki’nin yazısı