Akif Beki: Ne duruyorsun Merkez Bankası!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul gören iktisat teorisinin tersini savunuyor. “Görüşümü biliyorsunuz; faizin sebep, enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim” diyor ve anlaşılmamaktan şikayet ediyor.

Merkez Bankası ise faizi indirmeyerek anlamazdan gelmeye devam ediyor.

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Bu faiz direnişi bıkkınlık vermeye başladı oysa.

‘Faiz lobisi misiniz’ gibi suçlamaları bile sineye çekme pahasına, faizi aşağı çekmemek de niye!

Madem ki Cumhurbaşkanı görüşünde ısrarcı, madem ki teorisinin doğruluğundan emin…

Velev ki iktisatta doğru bildiğiniz her şeye aykırı olsun…

Ne diye bu görüşe bir şans, bir kendini ispatlama fırsatı tanımazsınız ki?

Nuh diyor peygamber demiyorlar, bilgiçlik taslıyor faizle oynamaya yanaşmıyorlar.

Akif Beki’nin yazısı