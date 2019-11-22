Akif Beki: Nasıl oldu da akla ziyan uçuk senaryoların bile alıcı bulabilmesi üzerine konuşmaya başladık?

Şu satırların altını çizmiş olmalısınız:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi milletimiz bilmektedir…”

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Anamuhalefet partisine kayyum atarcasına lider tayini, başına aday layık görme, adam ayartarak kışkırtma, içini karıştırma, yönetimini şekillendirme gibi siyasi mühendislik projeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilişkilendirilmesi kesin reddediliyor. Üstüne, milletimizin de bu önyargılı yakıştırmalara inanmayacağı vurgulanıyor.

İnanılabileceğine hiç şans tanınmasa ‘uydurmadır, hayal mahsulüdür, maksatlı senaryodur, palavradır’ demekle yetinilmez miydi?

Nasıl oldu da böyle akla ziyan uçuk senaryoların bile inandırıcı gelebilmesi, alıcı bulabilmesi üzerine konuşmaya başladık?

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Akif Beki’nin yazısı