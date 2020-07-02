Akif Beki: Muhalefet sosyal medya karşıtlığını meşrulaştıracak bir falso vermedi

Halihazırda yetersiz kalan nedir ki hukuken mücadele için yeni düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor? Kaldı ki Esra-Berat Albayrak çiftinin uğradığı saldırıyı nefretle kınamayan kalmadı. En rijit muhalifler bile fanfin etmedi, dümdüz kabul edilemez buldu, dayanışmasını gür sesle ortaya koydu.

O kadar ki… İktidarın kimi sosyal medya cengaverleriyle gazeteleri hazırlıksız bile yakalandı. Belli ki bunu beklemiyorlardı. Muhalefetten gelen destek ve kınamaları nasıl geri çevireceklerini bilemediler.

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Gerçek şu ki…Sosyal medyaya karşıtlığı haklılaştırmakta kullanılacak bir mazeret, bir falso vermedi muhalefet.

Akif Beki’nin yazısı