Akif Beki: Millet yaşadığına mı inanacak, tıraşı kesmeyenlerin şişirdiği balonlara mı?

Güya CHP, halkın gerçek gündemi öğrenmemesi için suni gündemler peşinde koşuyordu. Hani yolsuzluk, kötü yönetim, ekonomik çöküş ve geçim sıkıntısı gibi suni gündemler.

Ama iktidar ve kahraman borazanları, CHP’nin gerçek gündemi saptırmasına, kötü yönetim sorunlarını konuşturmasına izin vermiyordu.

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Şimdi de halkın gerçek gündeminin, muhalefetin darbe hazırlığı ve çığırtkanlığı olduğunu söylüyorlar. İşsizlik, zam yağmuru, hayat pahalılığı, asgari ücret vesairle ilgili yaygaralar, hep bu hazırlığı saklamak içinmiş.

Sırf bu deli bozuk kampanyalara malzeme üretmek adına, öküz altında buzağı aranıyor. Darbe paranoyaları kaşınıyor.

İçinde darbe lafı geçen konuşmalar bulunup cımbızlanıyor, çarpıtılıyor ve manipüle edilerek olmayan darbe çağrısı varmış gibi gösteriliyor.

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İktidar propagandası bu düzmece manipülasyonlara kaldıysa, umutlar uydurmaca rüzgarlarına bağlandıysa yandı gülüm keten helva!

Benden söylemesi, gözünü kapayan sadece kendisine gece yapar. Millet yaşadığına, gördüğüne mi inanacak; tıraşı kesmeyenlerin şişirdiği balonlara mı?

Akif Beki’nin yazısı