Akif Beki: Millet İttifakı’na ‘sözde Millet İttifakı’ bile diyemeyen manşetler!

Cumhur İttifakı’na dört dörtlük ‘Cumhur İttifakı’ diyen ama Millet İttifakı’na ‘sözde Millet İttifakı’ bile diyemeyen manşetler!…

FETÖ’nün sözde lideri, PKK’nın sözde yöneticisi, sözde mahrem yargı imamı, sözde kanton bölge sorumlusu tanımlamalarındaki sihirli sözcük var ya…

Reklam

Cümlede, varlığını tanımak istemediğinizden önce zikrettiğinizde onu tanır duruma düşmekten sizi kurtaran, gayrimeşruyu tanımadan tanımlamak için kullanılan sözcük hani…

İşte resmi ideolojilerimizin evvel ezel çok sevdiği o ‘sözde’ nitelemesini dahi Millet İttifakı için çok görüyorlar.

Reklam

PKK’nın kendi terör şeflerine taktığı rütbeleri yok saymaya yarıyor. FETÖ’nün ihanet kurmaylarına biçtiği makamları ademe mahkum etmeye yetiyor. Kanunsuzların kendilerine layık gördükleri korsan ünvanları meşrulaştırmadan anmaya imkan sağlıyor bu sözcük.

Fakat meşru demokratik iktidar mücadelesine giren siyasi aktörleri, kendilerine uygun gördükleri adlandırmayla anmaya yetmiyor. YSK’ya bildirerek resmen tescil ettirdikleri, oy pusulasına işlettirme hakkı kazandıkları, siyasi varlıklar envanterine kaydettirdikleri halde hem de…

Devlet tanıyor, baskın manşetler yine de ‘siyaseten sakıncalı’ diye tanımıyor, tanımazdan geliyor.

Akif Beki’nin yazısı