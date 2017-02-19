Akif Beki: Meğer demokrasi için oy kullandığımı zannederken FETÖ tarafından kullanılıyormuşum

12 Eylül 2010’daki referandumda bu hataya ben düştüm.
Darbe Anayasası’nı değiştirmek için ‘Evet’ dediğimi zannediyordum.
Yüksek yargıdaki darbe düzenini yıkmak için…
Demokratik siyaset üzerindeki yargı vesayetini bitirmek için…
12 Eylülcüleri yargılama, cuntacılarla hesaplaşma yolunu açmak için…
Millet iradesi üzerindeki ipotekleri kaldırmak… Antidemokratik müdahalelere son vermek… Yargıyı demokratikleştirmek, ileri demokrasiyle yönetilmek için ‘Evet’ dediğimi zannediyordum.
‘Hayır’cılara demediğimi bırakır mıyım?
Nispeten erken uyananlardanım ama iktidar aldatıldığını fark ettiğinde atı alan Üsküdar’ı geçmişti.
Meğer demokrasi için oy kullandığımı zannederken FETÖ tarafından kullanılıyor, resmen ütülüyormuşum!
Meğer vesayet rejimini yıkıyorum zannederken tarihin en korkunç vesayet rejimlerinden birini kendi ellerimle kuruyormuşum!
Meğer halkçılık yaptığımı zannederken ince anayasa mühendislikleriyle halkın aldatılmasına alet oluyormuşum!