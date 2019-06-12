Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Medyası iktidarın sırtında yüke dönüştü

Medyası, iktidarın sırtında yüke dönüştü, taşınamayacak kadar külfetli bir yük. Getirisi yok, maddi manevi götürüsü bitmiyor; kara delik gibi yuttukça yutuyor.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ı bile çileden çıkardılar. “Sadece kendi çıkarlarını düşünen sığ şebekeler ve bu şebekelerin pespaye, ahlaksız şebekleri türedi” diye bir kez de o uyardı, ama tınan kim!

Reklam

Yeni Akit’te dahi Dilipak kaç kez tehlikeye dikkat çekti, kar etmedi.

Muhalefefeti çıldırtacağız derken bağıra çağıra delirmiş, zıvanadan çıkmış, mantığını kaybetmiş, artık zırvaları kendi kadrolarını bile çıldırtacak kadar çekilmez ve dayanılmaz olmuş bir medya molozlaşmasından bahsediyoruz.

Binali Yıldırım’ın, moderatör olarak ısrarla FOX ya da Sözcü’den isimleri tercih etmesine bir de buradan bakmalarını beklemez misiniz?

Reklam

Fakat hayır. Oyun dışına nasıl itilip kakıldıklarını, nasıl gözardı edildiklerini ısrarla görmezden geliyorlar.

Varsa yoksa… Uğur Dündar şöyle taraftı, İsmail Küçükkaya da böyle taraf diye itildikleri kenardan oyundakileri çekiştiriyorlar.

Oysa Dündar, çekilerek bozdu ezberledikleri senaryoyu.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

İlave TV’den Kocabıyık: Sokağa göre İmamoğlu 250 bin farkla önde

Televizyonculuğun en bilinen formatlarından biri sokak röportajlarıdır. Ancak Türkiye’deki baskı ve tehdit iklimi, son yıllarda sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmayı da güç hale getirdi. 2018’de yayın hayatına başlayan İlave TV ise bu zorlukları aşıyor, sokak röportajlarına bambaşka bir soluk getiriyor. Farklı şehirlerde yaptıkları sokak röportajlarını video paylaşım sitesi YouTube’da yayınlayan İlave TV’nin videolarını bugünlerde yüz binlerce yurttaş izliyor. Kanalın kurucusu Arif Kocabıyık ile İlave TV macerasını ve sokakta yaşadıklarını konuştuk.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...