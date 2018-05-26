Akif Beki: Mali polis de olaya el koymak zorundadır

Değil mi ki liradan çıkıp dolar almak, piyasa mantığı içinde cereyan eden bir finanssal faaliyet olarak değerlendirilmiyor. Suç terminolojisiyle açıklanıyor…

Değil mi ki CHP’li Aykut Erdoğdu bile MASAK devreye girsin, döviz işlemlerini soruştursun, Üst Akıl parmağı var mı yok mu çıksın ortaya diyor…

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Öyleyse Merkez Bankası hangi enstrümanlarla karşı koyarsa koysun, üzerine düşen hangi tedbirleri alırsa alsın, hatta etkili olsun veya olmasın…

Bundan bağımsız olarak mali polis de olaya el koymak zorundadır.

Akif Beki’nin yazısı