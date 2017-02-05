Akif Beki: Mahsun’dan bir Yılmaz Güney çıkmaz, nerede onda o göz

Kendi haline bırakırsanız, Mahsun’dan bir Yılmaz Güney çıkmaz, nerede onda o göz.

İstediğiniz kadar kariyerinin planlandığını, bir proje olduğunu, birilerince Yılmaz Güney’in yerine hazırlandığını düşünün.

İddiası Tosun Paşa, Şekerpare, Yedi Kocalı Hürmüz kıvamında bir güldürü yapmakmış, Ertem Eğilmez gibi büyük ustaların izinden gitmekmiş…

İstediğiniz kadar niyeti ve duruşu hakkında ne dediğini duymazdan gelin.

Müslümanlığı yermediğine, Osmanlı’ya sataşmadığına, dindarlığı rencide etmediğine ister ikna olun ister olmayın.

Yılmaz Güney hayalleri kurduğunu varsayın, istediğiniz kadar öküzün altında buzağı arayın…

Muhalif sinemacı kimliği kazanmasına çektiği filmler yetmez.

Yeni bir Yılmaz Güney olarak yetişmesi için başka bir tantanaya, başka bir propagandaya ihtiyacı var.

Akif Beki’nin yazısı