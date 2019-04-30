Akif Beki: Lideri de yalnızlaştıran bir tuzak

Efenin hakkını efeye vermek için, kızanlarının hakkını yemek şart değil oysa. “Efeyi efe yapan kızanlarıdır” denmiyor haybeye.

Her şeyi liderin ‘süper kahraman’lığına mal etmek, günün sonunda Erdoğan’ın liderlik vasıflarına da büyük haksızlık.

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Rahmetli Erbakan tek başına Milli Görüş’ün efsane lideri olmadı, kadrosuyla oldu. Ehliyet ve liyakat sahiplerinden doğru kadroyu toplayıp yönetmek de liderliğin olmazsa olmaz özelliklerinden.

Erbakan Hoca varsa vardılar, yoksa yok mu oldu önünü açtıkları? Onsuz bir hiç miydi hepsi, olmasaydı hiçbiri olmayacak mıydı?

Birlikte yola çıkılanların iradesine ve geleceklerine ebediyen ipotek koyan, sonsuz diyet borçlandıran sakat bir mantık. Bir tuzak hatta.

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‘Bize bugünümüzü sağlayan ulu lider’ rüzgarı estirerek kadrosunu hiçleştirirken lideri de yalnızlaştıran bir tuzak. Asıl fitne, liderin etrafını bu kişiliksizleştirme ameliyesiyle boşaltmak olmasın?

Akif Beki’nin yazısı