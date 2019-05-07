Akif Beki: Kurduğu şaklabanlık rejimiyle emperyalizmle mücadeleyi yozlaştırıyor

Madem emperyalizmle savaşın simgelerinden biri haline geldiğini ve mutlaka korunması gerektiğini, bunun şan şeref meselesi olduğunu düşünüyorlar…

Maduro’nun, sırtını emperyalizmle mücadeleye dayayarak Venezuela modelini çürütmeye devam etmesini isterler mi!

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Kurduğu şaklabanlık rejimiyle birlikte emperyalizmle mücadeleyi de yozlaştırıyor. Davaya zarar veriyor, kendisiyle birlikte antiemperyalist idealleri de yıpratıyor, tezleri de gülünçleştiriyor.

Gerçek antiemperyalistlerin ‘dur’ demesi, durmuyorsa araya mesafe koyması, hiç olmazsa özdeşleşmekten kaçınması icap etmez mi?

Yok, hala binbir mazeret uydurarak bu popülist şarlatanı şımartmaya, canhıraş bir tarzda savunmaya can atıyorlar.

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Kendini toparlaması, hukuk düzenini onararak demokrasiye derhal geri dönmesi için uyarmayı hiç akıllarına getirmiyorlarsa… Yeminle bahse girmez misiniz, sergiledikleri şovun Maduroculuk değil de Orhancılık olduğuna!

Akif Beki’nin yazısı