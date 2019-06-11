Akif Beki: Ķüçükkaya’dan Yıldırım’ı ‘mağdur ediyor’ imajı çıkaramazsınız

AK Parti kampanyasının, bugüne kadarki en başarılı ve zekice hamlesiydi. Az çok çalışacak, işe yarayacaktı bana sorarsanız.

Fakat bu ikili oyunu acemice belli ederek Dündar’ın, üstünden yapılan hesabı görmesini de yine kendileri sağladı, başkası değil.

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Ne yapsa yaranamayacaktı. Dündar da egosuna yenilmedi, adını korumak ve seçim manipülasyonlarına alet olmamak için rasyonel bir kararla çekildi.

Şimdi FOX TV’nin popüler yüzü İsmail Küçükkaya’da mutabık kalındı. Muhtemelen onun adından da aynı etkiyi elde etmeyi deneyecekler. Fakat nafile…

Sinekten yağ, tekeden süt çıkarabilirsiniz ama Ķüçükkaya’dan, her seçim ekrana aldığı ve iyi ağırladığı Yıldırım’ı ‘mağdur ediyor, ideolojik garezi var’ imajı çıkaramazsınız.

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Akif Beki’nin yazısı

