Akif Beki: Koyun önüne sandığı, hangi ışığı söndürüp hangisini yakacağına millet karar versin

İradesine yine bir müdahaleye kalkışıldığına gerçekten inanıyorsa, neden millete hemen müracaat etmiyor ki iktidar?
Erdoğan’ın siyasi yasağı, Gül’ün cumhurbaşkanlığını engellemeye dönük 367 skandalı, kapatma davası, askerin 27 Nisan e-muhtırası vesair… Hep milli iradeye, demokratik meşruiyete yaslanarak aşılmadı mı?
Yargı vesayetine cevap, her seferinde millete verdirildi.
En son 2010 referandumunda da milletten, yargı vesayetinin tabutuna son çiviyi çakması istendi. Çakmadı mı?
Yetmedi, 2017’de bu kez Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne oy vererek vesayeti sandığa gömmeye çağrıldı millet. Gömmedi mi?
Koyun önüne yine sandığı, hangi ışığı söndürüp hangisini yakacağına millet karar versin.