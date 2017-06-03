Akif Beki: Konumuz, cinnet vakalarının neden ramazandı, oruçtu dinlemediği

‘Ya ne’ derseniz… Konumuz, cinnet vakalarının neden ramazandı, oruçtu dinlemediği.

Karısını kundaktaki çocuklarıyla hunharca katlettikten sonra aynı bıçağı kendi bedenine sokan kocalar mı yok… Benzin döküp evini içindekilerle yakmaya kalkan aile intiharcıları mı…

Pompalı tüfekle birbirini vuran baba-oğul mu ararsınız, kör bıçakla kardeş doğrayan biraderler mi…

Kan donduran cinnet olayları ya sayıca çok arttı ya da görünürlükleri eskiye kıyasla çoğaldı.

Gün geçmiyor ki bir aile faciası, bir insanlık trajedisi haberiyle sarsılmayalım. Ramazanda da hız kesmedi cinnet dalgası.

Akıl sır ermez cinayetlerin kurbanlarından biri, iftar üzeri kızının evine giden rahmetli Kadir Demirel’di. Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni’nin kanına damadı girdi.

Öyle çoğaldı ki babasına kızının, evladına babasının, annesine çocuklarının gözü önünde canice kıyıldığı haberleri…

Akif Beki’nin yazısı