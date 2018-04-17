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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: ‘Kökü dışarıda’ sorunlarımızın sonu gelir inşallah

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Sorunların üstüne örtülen bir şaldı, dış kaynaklı ekonomik ve siyasi saldırılarla uğraşmaktan baş kaldıramama mazereti.

O şalı kaldırıp attığında, daha fazla ertelenemez, ötelenemez devasa sorunlarla karşılaşmadı mı AK Parti?

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Yüzleşip acil eylem planlarıyla üstüne gitmese, gerçekçi çözümlerle göğüslemese, tarihi reformlarla müdahale etmese, sorunları sümenaltına itmeye devam etseydi, ayağa kalkabilir miydik?

Bırakın acı reçetelerin bizi kurtarmasını, topluma çöken karamsarlığı ve gelecek korkusunu yenip bugünleri görebilir miydik?

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AK Parti’nin yaptığı en büyük devrim, sorunların kökünü hep kendinden başka yerde arama zihniyetini geri püskürtmesi değil miydi?

Akif Beki’nin yazısı

 

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