Akif Beki: Kimler kur farkından yükünü tutuyor, onları da ele vermeyelim mi?

Hem madem zamların kimi, satıcıların ayakta kalmak için istemeye istemeye yansıttığı maliyet artışlarından…

Nefretimizin birazını da şu dolar fırsatçılarına, şu kur spekülatörlerine, şu suni rant vurguncularına yöneltmeyelim mi?

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Teşhir kampanyalarının hedefine onlar da oturmasın mı biraz?

Kimler döviz trafiğinden cebini tıka basa dolduruyor, onları da taşa tutmayalım mı?

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Kimler kur farkından yükünü tutuyor, onları da ele vermeyelim mi?

Zamcılar, vurguncular çıkmaz mı? Ama bu küçük fırsatçılar bir sonuç. İstismar ettikleri, yararlandıkları bir sebep var, o da kurla oynayanlar…

Sebep olarak gösterilenler kimse, asıl büyük uyanıklar onlar değil midir?

Sebeple mücadele etmeyip sonuçlarıyla mücadele ederek mi başaracağız?

Sebebi değiştirmeden sonucu ortadan kaldırmak mümkün değilse…Sebep olanların da yakasına yapışmak gerekmez mi?

Günlük sirkülasyonunun 5-10 milyarı bulduğu söyleniyor. Dolar pazarının altından girip üstünden çıkanlar kimler peki?

Kayıtlı işlemlerdir bunlar, faili meçhul ya da hayali değil. İsterse eliyle koymuş gibi bulamaz mı yetkililer?

Akif Beki’nin yazısı