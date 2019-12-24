Akif Beki: Kim babasının oğlu bile olsa rüşvet yiyenin boğazına yapışılsın istiyor görelim

Göreve geleli 8-9 ay oldu olmadı, Mansur Yavaş’la ilgili rüşvet soruşturması açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da yalın kılıç, hem suçlamanın hem de suçlayan Sinan Aygün’ün üstüne gidiyor. Karşı suç duyurusuyla Aygün’ün FETÖ’ye para aktardığını iddia etti.

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Yolsuzluk, rüşvet, peşkeş ve FETÖ’ye yardım iddialarıyla hesaplaşma fırsatıdır.

Bir umut doğdu, rüşvetle savaşta milat olsun, bununla kalmasın…

İşte size ak ile karayı belli edecek bir turnusol kağıdı…

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Kim babasının oğlu bile olsa rüşvet yiyenin boğazına ayrımsız yapışılsın, yolsuzluk kökten bitirilsin istiyor…Kim yolsuza hesap sorma beklentisini partizanca istismar ediyor, rüşveti bitirme görüntüsü altında rakip siyasetçiyi yıpratmaya, gözden düşürmeye, mümkünse bitirmeye oynuyor, görelim.

Akif Beki’nin yazısı