Akif Beki: Kılıçdaroğlu tutuklandı tutuklanacak

Atılan işaret fişeğiyle paralel bir kampanya başladı medyada. Saldırgan Osman Sarıgün’ü sevdirme, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’ndansa nefret ettirme kampanyası…

Araya şiddetin asla tavsip edilemeyeceğine dair ama’lı cümleler de sıkıştırılıyor tabii, yasak savma kabilinden.

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‘Osman amca’, bir anda fiili saldırganlıktan ortak hislere tercüman olan milli bir kahramanlığa terfi ettiriliyor. Tezahürat ve alkış gırla!

Kılıçdaroğlu’nun, maruz kaldığı suça zemin hazırlamak ve saldırganları üzerine saldırtmaktan niye hala tutuklanmadığını sorgulatmalarına ramak kaldı. Ha bugün ha yarın…

Milleti birbirine kırdırtmadan rahatlamayacaklar demeye dilim varmıyor. Ama seçtikleri kurbanı tutuklatmadan rahatlamaları zor, onu söyleyebilirim.

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Akif Beki’nin yazısı