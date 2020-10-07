Akif Beki: Kendi vesayetçi geçmişlerini unutturmaya çalışıyorlar belki de

Sağlık Bakanlığı, skandal paylaşımları ortaya çıkan Dr. Ali Edizer’i gecikmeden görevden aldı. Fakat tepkileri dindirmedi, tartışma sürüyor.

Kabahat döndü dolaştı, askeri vesayetle mücadelede AK Parti’den yana tavır alanların üstüne yıkıldı.

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AK Parti’nin bugünkü yanlışlarında dünkü askeri vesayet düzeninin günahlarını aklamaya, kirli çamaşırlarını yıkamaya bakanlar, fırsatı yine kaçırmadı.

İktidarın her şeyiyle başından beri yanlış, kendi muhalefet gerekçelerinin de her konuda başından beri haklı olduğunu ispatlarmış gibi kullanıyorlar.

AK Parti taban tabana değişmedi, yeni AK Parti eskisiyle kavga halinde değil; CHP de hala eski CHP, hatalarından ders alıp yenilenmedi sanki. Yeni AK Parti’yi eleştirenleri, “Eskiden destekliyordunuz ama, unutmadık” diye güya sıkıştırıyorlar.

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Kendi vesayetçi geçmişlerini, AK Parti’yi büyütüp bugünlere getiren antidemokratik tutumlarını unutturmaya çalışıyorlar belki de.

Akif Beki’nin yazısı