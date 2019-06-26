Akif Beki: Kaybeden tarafın kimin, neden kaybettiği üzerinde pek durmadığı anlaşılıyor

Kaybeden tarafın kimin, neden kaybettiği üzerinde pek durmadığı, durmak istemediği anlaşılıyor.

Kazananın kimliğini nasıl gizleyeceklerine ve manipüle edeceklerine daha çok kafa yoruyorlar sanki.

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Yani denenmiş, başarısız olduğu görüldüğü halde tekrar denenmiş ve daha kötü ters tepmiş bir stratejiden vazgeçeceğe benzemiyorlar.

Milletle inatlaşmadan, sandıkla zıtlaşmadan bunu nasıl sürdürecekleri, siyaset tarihinin en büyük muammalarından biri olmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, zaferlerini CHP oylarının üstüne ilave oy çekebilmelerine borçlu olduklarının farkında. Yeni gelenleri geri kaçırtmama, emanet oyların gözünü korkutmama, haklarını teslim ederek ellerini alıştırma dikkat ve özeniyle ilerliyorlar.

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Akif Beki’nin yazısı