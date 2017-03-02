Akif Beki: ‘Karargâh rahatsız’ yerine ‘Karargâh eleştirilerden rahatsız’ denseydi…

‘Karargâh rahatsız’ yerine ‘Karargâh eleştirilerden rahatsız’ denseydi…

Kapanacak mıydı olay, lafı dahi edilmeyecek miydi?

Asker, siyasetin içine çekilmemiş mi olacaktı?

Sivil-asker ilişkileri, rayına mı girmiş sayılacaktı?

‘Karargâh rahatsız’ başlığının altında kötü niyet arayanlar, ‘Karargâh muhalefetten rahatsız’ başlığını iyi niyetli mi bulacaktı?

15 Temmuz’un medya kahramanı diye göklere çıkarılan gazeteci arkadaşımız, 15 Temmuz’da onun yaptığını yapmayı akıl dahi edemeyen meslektaşları tarafından yerin dibine batırılmayacak mıydı?

FETÖ darbesine direnişin demokrasi şampiyonu bir medya grubundan, yine de antidemokratik arayışlara kapılan vesayetçi ve darbeci medya çıkarılmayacak mıydı bir günde?

Kime yaradığı, kime yarandığı üzerine mi kurulu bizim demokrasi anlayışımız?

Bu muydu askeri kışlasında tutmaktan murat, bu muydu vesayetle mücadeleden kasıt?

Akif Beki’nin yazısı