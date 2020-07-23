Akif Beki: Karamollaoğlu eleştirdiği için mi dışarıda bırakıldı? İmamoğlu’nun davet edilmemesinin izahı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyonu Diyanet’in üstleneceğini açıkladığında şöyle bir ifade kullanmıştı: “Meclis’teki ortak duruş çok anlamlı.”

Buna istinaden, ben de Meclis’teki tüm partilerin ayrımsız çağrılacağını ummuştum.

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Milletvekillerine basılı davetiyeler ulaştırılmış. CHP’li milletvekilleri de dışlanmadan.

Haliyle MHP ve İYİ partililere davet gitmemesi düşünülemez.

Davette parti ayrımı gözetilmemesi sevindirici.

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Peki ya HDP’liler?

Saadet lideri Karamollaoğlu da davet almayanlardan.

Milli Görüş hareketi, ilk gününden beri hiç zikzak çizmeden Ayasofya’yı camiye geri döndürme fikrinin yılmaz takipçisiydi. AK Parti’yi de her fetih yildönümünde “Ayasofya’sız kutlanmaz” diye sıkıştırırlardı.

Karamollaoğlu, icabet etme isteğini açıkça dile getirdiği halde çağrılmadı.

Eleştirdiği için mi dışarda bırakıldı?

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na davet gönderilmemesinin izahı var mı? Bir de “Katılmıyor, Müslüman Türkler sevindi, o sevinmedi” diye yerden yere vuruluyor.

Akif Beki’nin yazısı