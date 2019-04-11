Akif Beki: Kara propagandadan başka kuş bilmezse, o medyadan kime, ne hayır gelecek?

Muhalefetle seçim yarışını terörle mücadele havasına sokmak seçim kazandırsaydı, zaten bu cevvalliklere lüzum kalmazdı.

Seçim öncesi denendi, muhalefet adayları hakkında tutulan ama hukuki karşılık taşımayan istihbarat fişleri yayınlandı. Ve fakat ‘belediyeleri teröristlere teslim etmeyin’ kampanyası ters mi tepti, faydadan çok zarar mı verdi; sonuçlar ortada…

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Yine de AK Parti’nin itirazını “Sandıklar FETÖ’ye teslim edilmiş” gerekçesine dayandırıyor aynı işgüzarlar.

Güya iktidarı savunmak adına, terörle mücadeleyi istismar edip hoyratça kullanmaktan şaşmıyorlar.

Seçimleri iptal ettirme iddiasını kazandırsa bile seçmen nezdinde kazandırmadığı görüldü. Kaş yapayım derken bu göz çıkarma ısrarı niye? Kara propagandadan başka kuş bilmezse, o medyadan kime, ne hayır gelecek?

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Akif Beki’nin yazısı