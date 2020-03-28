Akif Beki: Kanal İstanbul’un maliyeti İstanbul’un 13 yıllık yatırım bütçesine denk

Bu hengamede ilk ihalesine çıkılmış, tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin güzergahtan taşınması için ilk imzalar atılmış, e ilk kazma da vurulacaktır bu gidişle…

Ulaştırma eski Bakanı Arslan, çılgın projenin dünyayı çatlatacak görkemini, azametini överken İstanbul Havalimanından pahalıya mal olacağını söylemişti. Bu da asgarisinden 130 milyar liradan başlar, ağanın eli tutulmaz, siftahı buysa kaça biteceğini artık Allah bilir.

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Ben, İBB’nin 2020’de İstanbul’a ayırdığı yıllık yatırım bütçesi 10 milyar lira diyeyim, oradan biçin siz.

Kanal İstanbul’un öngörülen açılış maliyeti, İstanbul’un 13 yıllık yatırım bütçesine denk.

Akif Beki’nin yazısı