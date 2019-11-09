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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Kaftancıoğlu’nun neye patladığını anlamak zor değil

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, ‘İstanbul zaferi’ üstüne kitap yazmış, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu da sert çıkmıştı.

Kaftancıoğlu’nun neye patladığını anlamak zor değil. Kavgasını çaldırmama, emeğine sahip çıkma, hakkını yedirmeme kıskançlığının kıymetini ancak zaferini çaldıranlar, kavgasını elinden kaptıranlar bilir.

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Zafer ve övgüyü paylaşmaya gelince çırak çıkarılmış malul ve emekli siyasetçilere sorun, yaşamayan ne bilsin bu krizi!

Vaktinde onarmak yerine sıvayla kapatılan çatlaklar çok baş ağrıtır, siyaset tarihimiz bunun güncel ve ibretlik örnekleriyle dolu.

Meşhur mafya repliğinde en veciz ifadesini bulduğu üzere, üleşeceksiniz vesselam.

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Akif Beki’nin yazısı

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