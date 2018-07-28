Akif Beki: Kafasına vurmadan da hakkından gelebiliriz Trump Amerikası’nın

… anti-emperyalizmle savaşıyoruz havalarına girip el yükseltmeden, kafasına vurmadan da hakkından gelebiliriz Trump Amerikası’nın.

İstersek, vuruşma çığırtkanlarının dolduruşlarına gelmeden de mahvı perişan eder, iflahlarını bile sökeriz.

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Ondan kolay ne var; gösterelim delilleri, ortaya koyalım casusluk bağlantılarını, gözler önüne serelim pastörün FETÖ ve PKK’ya üye olmadan, bu örgütler adına nasıl terör suçları işlediğini…

Dayanaksız dedikleri tutuklama gerekçelerini ispatlayalım…

Başlarına geçirmiş olmaz mıyız yalanlarını?

Nesini savunacaklar, gıklarını bile çıkaramaz olurlar, keseriz bir seferde seslerini.

Akif Beki’nin yazısı