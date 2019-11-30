Akif Beki: İzmir’de kapısına ‘Defol Alevi’ yazılan aileye siyasi beklentiyle sahip çıkılıyor

Deniyor ki aile, CHP’li ilçe belediyesini suçlamasa iktidar da olayı bu kadar umursamazdı.

Yani İzmir’de kapısına ‘Defol Alevi’ yazılıp çarpı konan aileye, siyasi beklentiyle sahip çıkılıyor.

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O kadar basit mi? Altından bir CHP’li çıkacak diye mi üstüne topyekün gidiliyor? Ciddiye alınmasına, duyarlılık gösterilmesine sevinmek için erken mi?

Aile, tartıştığı belediye başkan yardımcısından şüphelendiğini söylemese AK Parti sözcüleri ciddiye almayacak, iktidar medyası büyütmeyecek miydi? Bunun için mi köpürtülüyor?

Akif Beki’nin yazısı