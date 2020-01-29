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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: İmamoğlu’nun tatillerle ilgili bir zamanlama problemi var

İmamoğlu’nun tatillerle ilgili bir zamanlama problemi var.

Niye gittiğini, nereye gittiğini, kimle gittiğini mesele eden yok. Sorun, ne zaman gittiğinde.

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Zamanlaması münasebetsiz. Değilse tatilinin mahiyetine edecek laf yok, o kısmı çok masum ve münasip duruyor.

Ama sahicilik, bir siyasetçinin matem zamanı toplumsal duyarlılıklara saygı göstermek adına tatil programını değiştirmeyeceği anlamına da gelmiyor.

Tatili iptal etmesi ya da ertelemesi şart değildi, çocukları Dilek Hanım’la da gönderebilirdi.

Akif Beki’nin yazısı

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