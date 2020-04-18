Akif Beki: İlaç, gelişigüzel at koşturulabilen bir alan değil

Prof. Dr. Ovalı’yı, heyecanı için suçlayamam.

Ama ilaç, gelişigüzel at koşturulabilen bir alan değil. Sıkı prosedürleri, hekimleri bağlayan özel kuralları, katı reklam ve tanıtım kısıtlamaları olduğunu ben bile biliyorum.

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Bizde de kimi resmi ünvanlı kişilerin Çin’le Rusya gibi ülkelerin PR kampanyalarına sorumsuzca alet olması, herkesin ayarını bozdu. İlaç şirketlerinin satış ve tanıtım temsilcisi gibi ellerine çanta alıp ekran ekran dolaşmadıkları kaldı bir tek.

İlaç reklam ve pazarlamalarına yönelik yasakları epey aşındırdılar, doğru.

Fakat ilacı, ucuz popülizme ve kişisel reklama en son alet edecekler, hala hekimler olmalı. Onların popülistleşmesi, hepimiz için tehlike.

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Akif Beki’nin yazısı