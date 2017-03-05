Akif Beki: Her iktidarın kendi zenginlerini ürettiği doğruyduysa bu devrin zenginleri neredeydi?

Her iktidarın kendi zenginlerini ürettiği doğruyduysa bu devrin zenginleri neredeydi?

Bilenler bilir; yeni zenginlerin izini, Forbes dergisinin mart başlarında açıklayageldiği ‘en zengin 100 Türk’ listesinde sürmeyi alışkanlık haline getirmiştim.

Beklediğim liste yine açıklandı ama bu sene de yeni zenginlerden iz eser göremedim.

Fakat Anadolu Ajansı’nın ilgili haberinde başka bir ipucu yakaladım.

Meğer kaymak tabakamız, yatırımlarını yurtdışına kaydırmaya başlamış.

Bazı patronları ismen dahi zikrediyordu ajans.

‘Yandaşlık kontenjanından en zenginler ligine yükselenler hani nerede’ diye kaç kez sorduğumu hatırlamıyorum.

Her defasında sonuç aynıydı, yine ortalarda yoklardı. Büyük sermaye aynı ellerde dönüp dolaşmaya devam ediyordu.

Merak buyurmayın, bu yıl da durum değişmedi.

Listede 118 en variyetlimiz var, 109’u geçen yıldan kalma.

Toplam servetlerini biraz arttırmışlar, 100 milyar doları az geçmiş.

Bazılarının elindeki avucundaki deli para bir miktar azalsa da 43’ü parasına para katmış, servetini hatırı sayılır rakamlara katlamış.

İnenler çıkanlar derken sıralamada yer değiştirenler olmuş ama hep kendi içlerinde.

Akif Beki’nin yazısı